من هو رياض حجاب.. المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات

ولد رياض فريد حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية سنة 1966، وعين رئيسا لوزراء سوريا في 6 يونيو 2012، ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية. وهو متزوج ولديه أربعة أولاد.

شغل حجاب عدة مناصب، منها رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في دير الزور منذ عام 1989 ولغاية 1998، ثم عضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي من 1998 حتى 2004، ثم صار أمينًا لذات الفرع من عام 2004 حتى 2008، ثم محافظًا للقنيطرة من 2008 حتى 2011، ثم شغل منصب وزير الزراعة في حكومة عادل سفر التي شكلت في أبريل 2011، واستمر وزيرا حتى 6 يونيو.

كلّف رياض حجاب بتشكيل الحكومة الجديدة في 6 أغسطس 2012، بعدها انشق عن النظام وغادر سوريا مع عائلته إلى الأردن.

انشقاقه عن النظام السوري

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "وكالة النظام" في السادس من أغسطس من عام 2012 إقالة رياض حجاب من منصبه.

وأفادت مصادر المعارضة حينها أنه انشق عن النظام، وقد قام الجيش الحر بتأمين خروجه من درعا إلى الأردن مع عائلته وعائلات إخوته.

كما أكد متحدث رسمي باسم الحكومة الأردنية أنه وصل الأردن.

وأعلن حجاب في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الأردنية منتصف أغسطس أنه لم يقل من منصبه، وأنه انشق بإرادته، كما قال إنه جندي مخلص من جنود الثورة السورية.