موسكو وواشنطن: تقييم محادثات جنيف في 11 فبراير

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري اتفقا على "تقييم التقدم المحرز" في المحادثات السورية المنعقدة منذ الجمعة في جنيف، في 11 فبراير المقبل.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن لافروف وكيري اتفقا خلال اتصال هاتفي على "تقييم التقدم المحرز في مفاوضات جنيف خلال الاجتماع المقبل لمجموعة الدعم الدولية لسوريا في 11 فبراير".

وحتى الآن، وحده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن عن "اتفاق مبدئي بين لافروف وكيري" على عقد لقاء في ميونيخ (ألمانيا) في 11 فبراير.

وقال بوغدانوف، الخميس، إن الدعوة إلى هذا الاجتماع الذي يسبق مؤتمر ميونيخ حول الأمن المرتقب في 12 فبراير، تنطبق على "جميع الأعضاء الآخرين في مجموعة الدعم الدولية لسوريا".

وخلال اتصالهما الهاتفي، السبت، بحث كيري ولافروف "مفاوضات في جنيف بين ممثلين عن الحكومة السورية ومعارضيهم".

وتعلق الدول الكبرى آمالها على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر والذي نص على خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري.