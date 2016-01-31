علوش لـ"العربية.نت": نشارك بجنيف لفضح جرائم نظام الأسد

قال محمد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية وممثل "جيش الإسلام"، في حديث لـ"العربية.نت" إن تأخره عن الحضور إلى جنيف يعود إلى تأكده من عدم جدية النظام لإيجاد حل، قائلاً: "لم يقم النظام بتنفيذ أي إجراء من إجراءات حسن النوايا".

وأوضح علوش أن عودتهم عن القرار بعدم المشاركة ترجع إلى أهمية حضورهم إلى جنيف في الوقت الحالي، "لنوضح للعالم من هو الإرهابي الذي دمر البلاد وهجر أهلها وذلك بالوثائق والأرقام، بالإضافة إلى إرسال رسائل مهمة من المناطق المحاصرة لشعوب العالم".

وأضاف كبير المفاوضين أن الهيئة العليا للتفاوض بمن فيها "جيش الإسلام" ستعمل على بيان جرائم أعضاء النظام المشاركين بالوفد قائلاً: "بالأسماء سنذكر جرائمهم".

وعلمت "العربية.نت" أن بعض الفصائل مازالت متواجدة بالرياض لم تحسم حتى اللحظة مشاركتها في مفاوضات جنيف، من بينهم "الجبهة الشمالية" و"أحرار الشام".

وقال محمد علوش إن اعتراض الجانب الروسي على مشاركة "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" في مفاوضات جنيف هو أمر لا يعنيها، مضيفاً: "ليست هي من يحدد من هي المعارضة أو من يمثلها".

وأكد علوش، الذي سيغادر اليوم الرياض متجهاً إلى جنيف، أن "جيش الإسلام" موجود على الأرض السورية وهو الأهم من التواجد في جنيف، ولا يمكن تجاهل جزء كبير من الشعب السوري.