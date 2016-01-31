كيري يحض الوفدين على التفاوض.. والأسد يجوع المدنيين

طلب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من وفدي المعارضة والنظام السوري أداء دورهما كاملا في مفاوضات السلام، الأحد، واتهم قوات رئيس النظام بشار الأسد بتجويع المدنيين.

وقال "نظرا إلى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من أهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الأفضل"، وأطالب النظام السوري بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة مثل مضايا".

ورغم أن كيري وجه تصريحاته للطرفين، فإنه من الواضح أن رسالته كانت تستهدف المعارضة التي هددت بمغادرة جنيف حتى قبل بدء المحادثات.

وطالبت الهيئة العليا للتفاوض بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات السورية المحاصرة قبل المشاركة في محادثات غير مباشرة مع وفد النظام السوري.

ودعا كيري المعارضة إلى التخلي عن الشروط المسبقة، إلا أنه وجه كلمات قاسية إلى النظام السوري، متهما قوات النظام بتعمد تجويع المناطق المحاصرة.

وقال كيري إن "بلدة مضايا تبعد ساعة فقط بالسيارة عن دمشق، ومع ذلك فقد اضطر سكانها إلى أكل العشب وأوراق الشجر".

وأضاف "رد النظام والميليشيات التي تدعمه على ذلك بزرع الألغام ونصب السياجات الشائكة لمنع دخول عمال الإغاثة".

وأوضح كيري أن واشنطن تلقت تقارير موثوقا بها عن وفاة 16 شخصا إضافيين جوعا في البلدة التي يحاصرها النظام ويسيطر عليها مقاتلو المعارضة خلال نهاية الأسبوع.