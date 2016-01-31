45 قتيلاً بتفجيرين استهدفا جنوب دمشق.. وداعش يتبنى

قتل 45 شخصاً على الأقل، وأصيب 110 آخرون، الأحد، في تفجيرين تبناهما تنظيم داعش استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل: "تفجيران إرهابيان أحدهما بسيارة مفخخة، تلاه انتحاري بحزام ناسف عند كوع السودان في منطقة السيدة زينب".

وتعرضت المنطقة لتفجيرين انتحاريين في فبراير 2015، استهدفا حاجزا للتفتيش وأسفرا عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، وذلك بعد أيام على تفجير انتحاري في حافلة بمنطقة الكلاسة في دمشق جنوب العاصمة.

وتسبب الانفجار حينها بمقتل 9 أشخاص، بينهم 6 لبنانيين، وتبنت جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) تنفيذه.