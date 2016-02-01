ارتفاع عدد قتلى تفجير السيدة زينب لأكثر من 70

ارتفع إلى أكثر من 70 عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق، أمس الأحد، والذي أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه، حسب ما أعلنه اليوم الاثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت سيارة ملغمة ومفجران انتحاريان هاجموا المنطقة أمس. وقال المرصد إن الهجوم استهدف حافلة عسكرية كانت تقل مقاتلين شيعة "ومن بين المجموع العام للخسائر البشرية 29 مواطنا مدنيا، من ضمنهم 5 أطفال، و42 مسلحا من الموالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية".

ويتواجد مقاتلون من ميليشيات حزب الله اللبنانية ومقاتلون إيرانيون وعراقيون بكثافة في منطقة السيدة زينب.

وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات عنيفة في السنوات الأولى للحرب الأهلية، ما دفع قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى تشديد إجراءات الأمن وإقامة متاريس هناك.