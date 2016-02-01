الأسد يفاوض في جنيف ويقصف غوطة دمشق بالغاز السام

أفاد ناشطون بوقوع عشرات حالات الاختناق في صفوف المدنيين جراء قصف الطيران المروحي التابع للنظام بالغازات السامة لبلدة معضمية الشام بالغوطة الغربية في ريف دمشق.

وذلك بالتوازي مع مؤتمر جنيف الذي من المقرر وفق جدول أعماله أن يلتقي موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الاثنين وفد النظام السوري ثم وفد المعارضة، في إطار مباحثات غير مباشرة بين الطرفين.

وفيما أكدت المعارضة أن مشاركتها تأتي لإظهار عدم جدية النظام في الوصول إلى حل سياسي، قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن وفد النظام لم يأتِ إلى جنيف للتفاوض بشكل مباشر مع المعارضة.

كما أشارت المعارضة السورية المتواجدة بوفد متواضع إلى أنها ستناقش الملف الإنساني، وعكس ذلك ستنسحب من جنيف.