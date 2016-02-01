بشار الجعفري يتلو "فاتحة جديدة" لقرآن جديد!

تلا رئيس وفد النظام السوري في جنيف، بشار الجعفري، ما قال إنه "فاتحة قرآنهم"، وأضاف أنه لن يكون هناك تفاوض مع المعارضة.

وعلق متابعون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على هذه التصريحات، التي وصفت بالمسيئة للقرآن الكريم بالقول، إن بشار الجعفري والنظام الذي يمثله، لم يكتفوا بتدمير سوريا، وتشريد شعبها، وتسليمها لإيران وروسيا، بل إنهم جاءوا بفاتحة وقرآن جديدين.

"القرآن تبعنا"

جاء ذلك قبل ساعات من انطلاق محادثات جنيف 3، حيث من المقرر أن يلتقي موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الاثنين، في جنيف وفد النظام السوري ثم وفد المعارضة، في إطار مباحثات غير مباشرة بين الطرفين.

وأضاف الجعفري في تصريحاته التي لاقت استهجاناً واسعاً من قبل المتابعين "لن يكون هناك تفاوض.. نحن هنا لإجراء محادثات غير مباشرة على شكل حوار سوري- سوري دون شروط مسبقة.. ودون تدخل خارجي..".

وزاد: "احفظوها هذه.. لأنها فاتحة بالقرآن تبعنا".

ولم يكتفِ الجعفري بالإساءة للقرآن الكريم، بل ذهب بعيدا عندما نسبه لله سبحانه وتعالى، عندما ختم قائلا: "صدق الله العظيم".