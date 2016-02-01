تركيا تستقبل آلاف المدنيين الفارين من القصف الروسي

أجبرت هجمات النظام السوري، المدعومة بغطاء جوي روسي، على منطقة جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية، آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، على مغادرتها واللجوء إلى تركيا.

ويأتي هذا في وقت كثفت فيه روسيا ضرباتها الجوية على مواقع المعارضة في سوريا، مستهدفة المناطق السكنية.

وكانت قوات موالية للنظام السوري قد سيطرت، في يناير، على بلدة الربيعة في محافظة اللاذقية غرب سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تقدم القوات تم بدعم من ضربات جوية روسية وببعض توجيهات من ضباط روس. كما لفت إلى أنه مهد الطريق أمام تقدم للقوات الموالية للنظام حتى الحدود مع تركيا.