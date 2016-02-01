ملاله تسعى لجمع 1.4 مليار دولار لتعليم لاجئي سوريا

قالت ملاله يوسف، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في مقابلة مع رويترز، الأحد، إنها ستسعى للتأثير على قادة العالم في مؤتمر سيعقد في لندن يوم الخميس ليتعهدوا بتقديم 1.4 مليار دولار لتوفير التعليم للأطفال السوريين هذا العام.

ويجتمع رؤساء دول وحكومات ووزراء من بلدان من جميع أنحاء العالم في لندن في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة"، الذي يهدف إلى جمع أموال لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تسببت بها الحرب السورية.

وجاء في تقرير عن صندوق ملاله الذي ينظم حملات ويجمع التمويل لقضايا تعليمية أن نحو700 ألف طفل سوري في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط هم خارج المدارس.

وقالت ملاله في مقابلة هاتفية: "التقيت الكثير من الأطفال السوريين اللاجئين وما زالوا في مخيلتي. لا يمكنني أن أنساهم. فكرة أنهم لن يتمكنوا من دخول المدرسة طوال حياتهم هو أمر صادم تماماً ولا يمكنني أن أقبله.

وأضافت: "ما زال بإمكاننا مساعدتهم وحمايتهم. لم يضيعوا بعد. إنهم يحتاجون مدارس وكتبا ومعلمين. هذه هي الطريقة التي يمكننا عبرها حماية مستقبل سوريا".

وأضافت: "آمل أن أشجع وألهم قادة العالم ليتخذوا موقفا. لن أنتظر. يجب أن يحصل هذا".

وبرز اسم ملاله، وهي ناشطة باكستانية لتشجيع التعليم، عندما أطلق مسلحون من حركة "طالبان" المتشددة النار على رأسها في حافلتها المدرسية عام 2012.

واستمرت ملاله بتنظيم حملات لتيسير التعليم على مستوى العالم وباتت عام2014 أصغر شخص ينال جائزة نوبل للسلام.

وتعيش ملاله (18 عاما) في بريطانيا حالياً لكنها تخصص الكثير من وقتها وطاقتها لقضية تأمين التعليم للأطفال السوريين اللاجئين.

وستحضر ملاله مؤتمر لندن إلى جانب التلميذة السورية مزن المليحان (17 عاما) التي ستكون اللاجئة السورية الصغيرة الوحيدة التي تلقي كلمة أمام زعماء العالم في المؤتمر.

وترعى الأمم المتحدة المؤتمر إلى جانب بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت، وهو ليس متخصصا فقط بقضية التعليم، لكنه يهدف إلى جمع التعهدات من قادة العالم لتوفير احتياجات إنسانية متنوعة للسوريين.