تأكيد أميركي لزيارة مبعوث أوباما لشمال سوريا

أكد مسؤول أميركي أن بريت ماكغورك ممثل الرئيس الأميركي باراك أوباما في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، زار شمال سوريا وبحث مع مسؤولين أكراد في سبل "زيادة الضغط" على المتطرفين.

وكانت مصادر كردية أفادت الأحد أن وفدا ضم ماكغورك ومسؤولين فرنسيين وبريطانيين التقى عددا من قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" العربية الكردية التي تقاتل تنظيم داعش في مدينة كوباني شمال سوريا.

وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول أميركي على هذا المستوى إلى الأراضي السورية منذ بدء النزاع قبل 5 سنوات.

وقال المسؤول الأميركي "تندرج الزيارة والمحادثات في إطار الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص من أجل مواصلة البحث عن سبل لتكثيف الضغط الذي يمارسه التحالف على تنظيم داعش"، رافضا إعطاء تفاصيل إضافية.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف كردي عربي يقاتل تنظيم داعش بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتتألف القوات خصوصا من "وحدات حماية الشعب" الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، وفصائل عربية.

وكان مصدر كردي مواكب للقاءات التي حصلت في كوباني قال لفرانس برس إن المحادثات تناولت بشكل رئيسي "الخطط العسكرية" ضد تنظيم داعش.

وأضاف "سيكون لهذه اللقاءات تأثير على تطورات كثيرة ستشهدها المنطقة" في الفترة المقبلة.

وذكر أن الاجتماعات تناولت أيضا "التطورات الأخيرة في سوريا واجتماع جنيف 3 ومستقبل سوريا"، و"مشاركة الأكراد في اجتماع جنيف".