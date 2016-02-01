"داعش" يستحدث 3 معابر على الحدود السورية التركية

تحدثت مصادر المعارضة أن تنظيم "داعش" استحدث 3 معابر بين المناطق الواقعة تحت سيطرته على الحدود السورية التركية لتهريب مقاتلين، فضلاً عن أسلحة ومعدات.

250 كيلومترا، طول الشريط الحدودي الذي كان يربط "داعش" بتركيا، تقلص بعد دحر وحدات كردية لمقاتلي التنظيم، حتى بلغ 70 كيلومترا.

مناطق الربط بين تركيا و"داعش"، وبسبب ضعف الرقابة عليها، بحسب ما يقول ناشطون للمرصد السوري، استغلها "داعش" لتهريب آلاف المقاتلين وأسلحة ومعدات، كما نقل المرصد أن "داعش" أنشأ على الجانب السوري ثلاثة معابر.

المعبر الأول.. نقطة عسكرية قرب قرية الحلوانية، غرب مدينة جرابلس بريف حلب.

المعبر الثاني.. يعرف بنقطة عبور باب الليمون، يقع قرب قرية حاجي ولي وصولاً إلى الأراضي الزراعية بجوار قرية باب ليمون في ريف حلب الشمالي الشرقي.

المعبر الثالث.. يقع قرب قرى الشيخ يعقوب - عياشة - الراعي بالريف الشمالي الشرقي لحلب وهو المخصص لعبور المدنيين، عبور لا يسمح به إلا في حالات استثنائية كالمرض وبعد كشف طبي ينفي إمكانية العلاج في مستشفيات التنظيم.