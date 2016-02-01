3000 تركماني يفرون من سوريا لتركيا

قالت وكالة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد)، اليوم الاثنين، إن أكثر من 3000 من التركمان والعرب فروا بعد تقدم قوات نظام الأسد في شمال محافظة اللاذقية، وعبروا إلى تركيا في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مسؤول تركماني محلي إن من المتوقع وصول آلاف اللاجئين الآخرين بعد إخلاء مخيم معظم من يقيمون فيه من التركمان في قرية يمادي السورية، بعد أن اقتربت قوات الأسد مدعومةً بضربات جوية روسية مكثفة.

وقالت أفاد في بيان: "بعد وصول الهجمات إلى مخيم يمادي دخلت أول مجموعة من المهاجرين، وتضم 731 مهاجرا، معظمهم من الرضع والأطفال والنساء وكبار السن، بلادنا".

وساهمت سيطرة قوات الأسد في 24 يناير الفائت على منطقة ربيعة التي كانت خاضعة لمقاتلي المعارضة في محافظة اللاذقية في تكثيف حركة نزوح السكان.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة دوغان أن تركيا أنهت بناء مخيم مخصص لاستقبال 10 آلاف من التركمان، من بينهم آخر الوافدين، في منطقة يايلاداغي الحدودية في هاتاي.

وقصف الطيران الروسي في إطار تدخل عسكري بدأه العام الفائت لدعم نظام الأسد، قرى هذه الأقلية الناطقة بالتركية في سوريا مرارا، ما أثار غضب انقرة.

ويحاول التركمان في سوريا منذ عقود الحفاظ على ثقافتهم ومقاومة سياسات الاستيعاب لنظام الأسد الذي لطالما اعتبرهم يعملون لصالح أنقرة.