الجيش السوري يتقدم في شمال حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش السوري وجماعات مسلحة حليفة لها يدعمها الطيران الروسي حققت المزيد من التقدم، اليوم الثلاثاء، في هجوم كبير قد يقطع خطوط إمداد مقاتلي المعارضة من تركيا إلى حلب.



وأعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أيضا تحقيق تقدم، يهدف فيما يبدو لاختراق الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة إلى الشمال من حلب في سبيل الوصول إلى قريتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين لدمشق.



وتنقسم مدينة حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وهذا هو أول هجوم كبير في شمال حلب منذ أن بدأت روسيا في 30 سبتمبر حملة جوية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.