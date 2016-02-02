نظام الأسد يتهم تركيا بقصفها منطقة في اللاذقية

اتهم النظام السوري تركيا بما وصفه بـ"الانتهاكات" لسيادة أراضيها، بعد أن قالت إن تركيا قصفت بالمدفعية منطقة حدودية في ريف اللاذقية الشمالي في غرب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ليل الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن "السلطات التركية قامت اليوم (أمس) بإطلاق النار من مدفعية الجيش التركي باتجاه جبل عطيرة في الريف الشمالي لمدينة اللاذقية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين".

وتابع أن النظام "يحتفظ بحقه في اتباع جميع الوسائل المتاحة للرد على هذه الجريمة النكراء".

ولم تصدر السلطات التركية أي تعليق أو رد رسمي حول هذا الموضوع.

وفي موسكو، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إلى شريط فيديو يظهر "مدفعية متمركزة على الحدود من الجهة التركية وهي تطلق النار باتجاه بلدات سورية قريبة من الحدود".