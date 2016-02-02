عبدالله بن زايد: هناك بوادر أمل في مشاورات جنيف

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إن هناك بوادر أمل في المشاورات الجارية في جنيف بشأن حل الأزمة السورية، داعيا إلى العمل الجماعي لإنهاء الوضع الراهن في سوريا.

ودعا عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي في أبوظبي، إلى ضرورة التركيز على إخراج المواطن السوري من أزمته، مطالبا بوضع الخلافات الدولية جانبا.

وقال "كانت هناك فرصة لمعالجة الوضع السوري في بداية الأحداث، إلا أن الأمر أصبح الآن أكثر تعقيدا وصعوبة، وازداد عدد الضحايا السوريين".

وأعرب بن زايد عن أمله في أن تكون مباحثات جنيف 3 بادرة أمل جديدة لإخراج الشعب السوري من هذه المحنة، داعيا الأطراف الدولية والشركاء إلى أن يكونوا صادقين أمام أنفسهم، وأن يعملوا بشكل جماعي لإيجاد حل للأزمة، وأن يضعوا جميعا الهدف الأسمى أمام أعينهم، وهو حماية الشعب السوري.

وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أنه أجرى مع وزير الخارجية الروسي مباحثات بناءة وهامة حول عدد من القضايا التي تهم البلدين والشعبين، من ضمنها الصراع الدائر في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، موضحا أن اللقاء كان فرصة ثمينة لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا في مشاريع ومجالات متعددة.

وقال: "إن الشراكة مع روسيا تتعدى التعاون الثنائي بين البلدين، حيث إن روسيا شريك بارز لدولة لإمارات على الساحة الدولية وعلى مستوى منطقتنا، ونحن نرحب على الدوام بالمشاركة والتعاون الروسي الإيجابي في هذه المنطقة".

وأضاف "إن دولة الإمارات وروسيا تشعران بقلق بالغ حيال التهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف على بلدينا ومنطقتنا، حيث نقوم معا باتخاذ الإجراءات الفاعلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتهديد الذي يشكله التطرف".

ولفت عبدالله بن زايد إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الروسي كذلك الجهود المستمرة لإيجاد حل سلمي في سوريا، وقال: "يؤمن كلانا وبشدة بأن الحل السلمي هو الوحيد لإنهاء الصراع الدائر هناك، وفي هذا الصدد نرحب بالمشاركة الإيجابية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.