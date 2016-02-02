مرايا.. سوريا وجنيف: لعبة المجتمع الدولي

مدينة جنيف، عاصمة المفاوضات الخالدة، حفلت بثلاث جولات فقط حول الكارثة السورية، وبدأت تتوالد من جنيف 1 و2 والآن 3.

المشكلة هي المشكلة من البداية، تجاهل المجتمع الدولي لحقيقة أن نظام بشار الأسد هو المشكلة، وهو "مغناطيس الإرهاب"، كما قال ذات مرة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والآن لا ندري هل مازال هذا المغناطيس يعمل أم تم استبداله بحجر داعش الوحيد؟

المعارضة السورية" الحقيقية" الموجودة في الرياض ليست ضد مبدأ التفاوض، أصلاً الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات دوماً، ولكن هي ضد مبدأ إلغاء جوهر المشكلة في سوريا، وهي النظام المسموم لبشار تابع إيران وروسيا، وحصر المشكلة في وجود جماعات إرهابية تتخذ من سوريا والعراق مقرات لها، وتستقطب شباناً حانقين من بلدان أوروبا على وجه الخصوص.

لماذا لا يرى قادة الغرب، ولا أعلامه في القضية السورية إلا مشكلة داعش والنصرة فقط؟ أليست داعش والنصرة عرضاً لمرض ونتيجة لسبب، وهو وجود عصابة طائفية رهنت مصير البلاد لنظام إيراني حقود.

داعش يقتل في السوريين المعارضين للنظام، كما يقتل فيهم فرقة ماهر الأسد وميليشيات علي مملوك، وكتائب حسن نصر الله، وجنود سليماني، وفيلق بدر، وسوخوي بوتين.

هم الطرف الأكثر تعرضاً للدمار، من الكل، ويراد من هذا الشعب الآن، عبر الضغط على الهيئة العليا للتفاوض برئاسة رياض حجاب، أن يشطب كل هذا، أو يؤجل الاهتمام به، ويحضر فقط وفق نظرة لافروف وكيري، وهي داعش أولاً وأخيراً.

المندوب الدولي دي ميستورا مستميت لحضور وفد المعارضة الحقيقية، وليست معارضة قدري جميل أو هيثم مناع، فمشكلة نظام الأسد ليست مع هؤلاء، بل مع المعارضة الحقيقية التي تحارب نظام الأسد كما تحارب داعش.

بعد جنيف-1 عام 2012، وجنيف-2 عام 2014، واجتماع فيينا في نوفمبر 2015، وقرار مجلس الأمن في ديسمبر 2015، يأمل قادة الغرب ومعهم روسيا على أن يؤسس لقاء جنيف-3 لتدشين مسار سياسي في سوريا.

حتى لو استجابت المعارضة للضغوط وحضرت مرغمة، بسبب تجاهل جوهر المطالب الشعبية السورية، ما هي الفائدة المرتجاة للسيد دي ميستورا وكيري من ذلك؟

إن ما يجري في جنيف مغالطة دولية للذات حول سوريا.