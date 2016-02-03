أول قافلة إغاثية لمدينة التل بعد أشهر من الحصار

دخلت أول قافلة إغاثية من الأمم المتحدة لمدينة التل في ريف دمشق المحاصرة من قبل جيش النظام ومليشيات حزب الله اللبناني منذ حوالي 6 اشهر.

وأفادت تنسيقية مدينة التل عن دخول ما يزيد عن 15شاحنة، بإشراف الهلال الأحمر السوري، محملة بالمواد الإغاثية والطبية للمدينة التي وصل عدد سكانها مع النازحين من مناطق مختلفة إلى مليون نسمة.

وتحدث ناشطون حقوقيون عن أوضاع معيشية سيئة يعيشها سكان التل في ظل منع جيش النظام إدخال أي مادة غذائية أو طبية للمدينة، ومنع المدنيين من الدخول أو الخروج إليها ، ماعدا الطلاب والموظفين والسماح لهم بإدخال كيس واحد فقط من أي مادة ماعدا الحليب والطحين والسكر.

يذكر أن حصار جيش النظام لمدينة التل جاء على خلفية رفض الأهالي الرضوخ لمطالب النظام بإخراج الثوار من المدينة ورفع علم النظام فوق مؤسسات الدولة.

