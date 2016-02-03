دي ميستورا يؤسس مجلسا استشاريا نسائيا للمرأة السورية

بهدف تعزيز مساهمة المرأة السورية في المحادثات التي تعقد في جنيفيعمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا على إنشاء مجلس استشاري نسائي مستقل يكون تابعا لمكتب المبعوث الخاص.

ومن شأن هذا المجلس النسائي أن يفسح المجال للتعبير، عن قضايا المرأة السورية وإرسال توصياتهن لمناقشتها في محادثات جنيف. ويتكون المجلس من 12 امرأة يتم اختيارهن من منظمات مختلفة تجمع أطياف المجتمع المدني.

يذكر أن مئات النساء لقين حتفهن تحت التعذيب في السجون السورية، كما أن عدداً كبيراً منهن خطفن أو اعتقلن دون أن يعرف الأهل أي شيء عن مصيرهن. كما أن النساء اللواتي يعشن في مناطق تحت سيطرة داعش يعانين الكثير، ويخضعن لقوانين متطرفة يفرضها التنظيم الارهابي.

