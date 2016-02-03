فيديو مؤثر.. طفل سوري ينجو من موت محقق

نجا طفل سوري بأعجوبة، بعد سقوط عمود إسمنتي عليه إثر غارة جوية روسية دمرت العديد من البنايات في قرية حريتان بريف حلب سوريا، ومن حسن الحظ أن الجزء الذي أصابه كان منكسرا، لينجو من الموت المحقق حينما سارعت قوات الدفاع المدني لإنقاذه.

هذا وتواصل القوات الروسية قصفها على بلدات ريف حلب في سوريا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، حيث شهدت قرية حريتان قصفاً بمئات القذائف المدفعية والصواريخ التي دمرت عددا من الأحياء.

كما تتقدم قوات النظام في مناطق جديدة بريف حلب الشمالي، تزامنا مع تعزيزات برية من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية العراقية الموالية له، فيما أكد الثوار سيطرة جيش النظام على قرية حردتنين بعد معارك عنيفة.