أميركا ترفض عشرات اللاجئين السوريين

أبلغ مسؤولون بالإدارة الأميركية لجنة بالكونغرس الأميركي الأربعاء أن الولايات المتحدة رفضت في الآونة الاخيرة 30 سورياً من بين آلاف يسعون لدخول البلاد، بينما تشدد واشنطن إجراءات التدقيق للمهاجرين والزائرين الآخرين في أعقاب هجمات في كاليفورنيا وباريس.

وقال ليون رودريجيز مدير وحدة خدمات المواطنة والهجرة بوزارة الأمن الداخلي للجنة إنه علاوة على ذلك جرى إرجاء البت في مئات من الطلبات المقدمة من لاجئين سوريين، وقد يتم رفض الكثير منها في نهاية المطاف.

وأوضح متحدث باسم رودريجيز في وقت لاحق أن طلبات اللاجئين السوريين الثلاثين رفضت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية.

وبينما يصل ملايين اللاجئين إلى أوروبا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا واجه تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما باستقبال عشرة آلاف من الفارين من سوريا التي تمزقها الحرب انتقادات خصوصاً من جانب الجمهوريين. وسمحت الولايات المتحدة بدخول 2000 لاجئ حتى الآن.

وقال مايكل مكول الرئيس الجمهوري للجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب أثناء جلسة استماع إن السلطات تعرفت على حوالي 40 متشدداً حاولوا دخول أوروبا كلاجئين.

وتساءل أعضاء جمهوريون آخرون باللجنة خلال جلسة الاستماع عن سبب رغبة إدارة أوباما في السماح بدخول أي لاجئين سوريين في ضوء تعهد تنظيم داعش في سوريا بمهاجمة الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وقال مكول "أبلغتني وكالاتنا للاستخبارات بأن أشخاصاً لهم صلات بالإرهاب في سوريا حاولوا بالفعل الدخول إلى بلدنا عبر برنامج اللاجئين."

وأبلغ رودريجيز ومسؤولون آخرون بوزارتي الأمن الداخلي والخارجية اللجنة أن إجراءات التدقيق الأميركية في بيانات اللاجئين السوريين من بين الأكثر صرامة في العالم.

وشددت الوكالات الأميركية إجراءات التدقيق في خلفيات المهاجرين والزائرين للولايات المتحدة بعدما شارك شخص وصل أخيراً من الشرق الأوسط في إطلاق نار شنه مسلحان ما أودى بحياة 14 شخصاً في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.