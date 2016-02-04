أردوغان: لا طائل من جنيف بينما تستمر هجمات الأسد وروسيا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا طائل من محادثات السلام السورية في جنيف بينما تواصل قوات بشار الأسد وروسيا هجماتهما.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في بيرو نشرها موقع الرئاسة التركية: "روسيا تواصل قتل الناس في سوريا. ما جدوى مثل هذا التجمع من أجل السلام؟ ما جدوى محادثات السلام هذه؟".

وأضاف: "في أوضاع يستمر فيها قتل الأطفال لن يكون لمحاولات من هذا القبيل أي دور سوى تسهيل الأمور على الطاغية"، مشككا في استئناف المحادثات التي انهارت أمس الأربعاء.

وتابع: "دائما ما يجتمعون ويلتقون يأكلون ويشربون ثم يغادرون. الآن حددوا موعدا في نهاية فبراير.. سنرى. سترون أنه بحلول يوم 28 فبراير سيؤجلون المحادثات مرة أخرى".