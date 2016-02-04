اتفاق أميركي روسي لمناقشة وقف النار بسوريا

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وافق خلال محادثة هاتفية بينهما، الخميس، على ضرورة مناقشة سبل تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا.

وفي كلمة في مستهل مؤتمر للمانحين لسوريا في لندن، قال كيري إنه تحدث مع لافروف الذي اتفق أيضاً على ضرورة إيجاد سبيل لإيصال المساعدات الإنسانية للطرفين.

وقال للصحافيين "تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية لافروف. تناقشنا واتفقنا على أننا بحاجة لمناقشة كيفية تنفيذ وقف إطلاق نار، وإيصال المساعدات (الإنسانية) للطرفين".

وأضاف أن روسيا عليها مسؤولية الوفاء بتعهدها للأمم المتحدة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين السوريين.