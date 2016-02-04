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داود أوغلو: حلفاء الأسد مسؤولون أيضاً عن "جرائم حرب"

المصدر: لندن – فرانس برس
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أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس، أن حلفاء بشار الأسد مسؤولون كذلك عن "جرائم حرب"، في تصريحات على هامش مؤتمر الدول المانحة لسوريا في لندن.

وقال داود اوغلو للصحافيين إن "السبب الأساسي لهذه المشكلة هو جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري وجرائم الحرب التي يرتكبها داعش".

واعتبر أن "الذين يساعدون نظام الأسد مذنبون بجرائم الحرب نفسها"، في إشارة إلى روسيا التي "تقصف المدارس والمستشفيات لا مواقع داعش".

وتابع أوغلو: "إنها جرائم حرب وتطهير عرقي". وأضاف "أنا أقول ذلك اليوم على وجه الخصوص لأن حلب تتعرض لهجوم عنيف بطائرات روسية".

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