دعوات أممية للأردن لمكافحة الاتجار بالبشر بين اللاجئين

قالت خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ماريا غراتسيا جيامارينارو، إن أغلب اللاجئين السوريين يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لغير السوريين، ما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية.

وأشارت جيامارينارو، خلال مؤتمر صحافي أقيم في أحد فنادق عمّان، الخميس، إلى أن السوريين في الشتات يلجأون لزواج بناتهم في سن مبكرة، وهذا له علاقة بالتقليد عندهم من أجل حمايتهم، إلا أن ذلك يؤدي بهن إلى مخاطر واستغلال جنسي، كما والاتجار بهن.

ودعت الخبيرة الحقوقية الأممية الأردن لمواصلة التقدم في مجابهة الاتجار بالأشخاص في البلاد، وذلك من خلال توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين، بما في ذلك توفير فرص عمل لهم بشكل نظامي.

وأشادت بالتزام الأردن بمكافحة الاتجار بالبشر، داعية إلى منع الاتجار بالبشر عبر تحسين شروط العمل للمواطنين المحليين والوافدين واللاجئين.