روسيا تشتبه بأن تركيا تعد "لتدخل عسكري" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن لديها "أسبابا جدية" تحمل على الاعتقاد بأن تركيا تعد "لتدخل عسكري" في سوريا، مشيرة إلى منع أنقرة، الأربعاء، طائرة استطلاع حربية روسية من التحليق فوق أراضيها.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، الجنرال ايغو كوناشينكوف في بيان: "سجلت وزارة الدفاع الروسية إشارات متزايدة على استعدادت خفية تقوم بها القوات المسلحة التركية لتنفيذ أعمال نشطة على أراضي سوريا".

وأضاف: "نرى هذا تطورا خطيرا ومحاولة للتغطية على الأنشطة العسكرية غير القانونية بالقرب من الحدود السورية. ولدينا أيضا أرضية صلبة للاشتباه في أن تركيا تستعد بشكل مكثف لتوغل عسكري في أراضي دولة ذات سيادة وهي الجمهورية العربية السورية".

