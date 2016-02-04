سقوط قذائف مورتر من سوريا قرب جنود أتراك

أفاد سكان وتقارير إعلامية بأن عدة قذائف مورتر وأعيرة نارية أطلقت من جزء يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا سقطت على بلدة حدودية تركية الأربعاء بالقرب من جنود أتراك كانوا يعملون على إزالة الألغام. ولم ترد انباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح في بلدة كاركاميش الواقعة عبر الحدود من مدينة جرابلس السورية التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال مسؤول محلي في كاركاميش إن قذيفتي مورتر على الأقل سقطتا في البلدة وإنه سمع بعد ذلك نيران مدفعية مما يشير إلى أن الجيش التركي رد على مصدر النيران.

من جهتها، قالت وكالة دوجان للأنباء إن جنودا أتراك كانوا يزيلون ألغاما في المنطقة الحدودية تعرضوا أيضا لاطلاق نار من جرابلس. وأضافت أن الجيش رد بالمثل.

وردت القوات المسلحة التركية عدة مرات عندما تعرضت لاطلاق النار عبر الحدود وذلك تماشيا مع قواعد الاشتباك. لكن حادث الأربعاء وقع في منطقة لها طبيعة خاصة إذ تسيطر وحدات حماية الشعب السورية الكردية على أراض بالقرب منها.

وتخوض وحدات حماية الشعب الكردية معارك ضد داعش في شمال سوريا بدعم من الولايات المتحدة لكن تركيا تعتبرها جماعة ارهابية تربطها صلات وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة مسلحة منذ ثلاثة عقود في الأراضي التركية.