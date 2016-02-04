صحيفة روسية: المدرب العسكري الروسي قُتل في حمص

ذكرت صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن مستشارا عسكريا روسيا لقي حتفه في مستشفى بسوريا في الأول من فبراير، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف استهدف مركز تدريب عسكريا سوريا بمحافظة حمص.

وقال إيجور كوناشينكوف للصحيفة، إن أربعة طلاب عسكريين سوريين قتلوا في القصف ذاته الذي نفذه مقاتلون من تنظيم "داعش" بقذائف المورتر، بحسب المتحدث.

أما وكالة "الأناضول" التركية فذكرت أن 15 عسكريا، بينهم 4 ضباط روس و4 ضباط سوريون ذوو رتب عالية، قُتِلوا إثر استهداف المعارضة السورية مكان اجتماعهم أمس الثلاثاء في ريف اللاذقية (وليس في حمص)، وفقاً لمصادر في المعارضة السورية.

كما بيّنت مصادر أن أحد قتلى الضباط الروس هو منسق العمليات العسكرية في جبل التركمان، واسمه الأول يوري، ويحمل رتبة فريق أول، أما بقية الضباط فيحملون رتب "عميد" أو "لواء".

وذكرت نفس المصادر أن الضباط السوريين الذين قتلوا في الهجوم هم العمداء "منذر" (دون ذكر اسمه الثاني)، و"علي جابر" و"علي عمران"، واللواء "عدنان" (دون ذكر اسمه الثاني).

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية، اشتباكات منذ أسابيع، بين قوات النظام السوري المدعومة بغطاء جوي روسي من جهة، والمعارضة السورية المعتدلة من جهة أخرى، أسفرت عن تقدم قوات النظام وسيطرتها على عدة قرى في جبل التركمان.