فرنسا تعلن تدمير معسكر تدريب لداعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان الخميس أن فرنسا شنت الاثنين غارات جوية بمشاركة طائرات من التحالف، الذي تقوده واشنطن سمحت بتدمير "معسكر تدريب" لتنظيم داعش.

وقالت الوزارة في بيانها إن الغارة "جرت على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرقي حلب في منطقة منبج"، موضحة أنها "سمحت بتدمير موقع مهم يستخدمه داعش معسكراً للتدريب ولتخزين الأسلحة".

وأضافت أن "حوالي 20 طائرة شاركت في الغارة بينها مقاتلات رافال فرنسية ضربت بصواريخ سكالب".

وتابعت أنه "خلال هذه الضربة، تعرض أحد صواريخ سكالب لحادث تقني أدى إلى تعطيله. وقد تفكك وسقط في حقل".

ولم يشر بيان وزارة الدفاع الفرنسية إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وكانت حوالي 20 دولة تشارك في مكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا وعدت الأربعاء بتكثيف حملاتها ضد التنظيم المتطرف.