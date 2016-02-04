مقتل 21 مدنياً في ضربات روسية على حلب

قتل 21 مدنيا، اليوم الخميس، جراء ضربات نفذتها طائرات روسية على أحياء تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس": "قُتل 21 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات روسية استهدفت ستة أحياء تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب"، مضيفاً أن "جثث أربعة من القتلى على الأقل متفحمة"، والحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود جرحى "في حالات خطرة".

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ صيف 2012 بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية منها.

وبحسب عبدالرحمن، فإنها "المرة الأولى التي يتمكن فيها المرصد من توثيق ضربات روسية تستهدف أحياء في مدينة حلب، في حين كانت الضربات حتى الآن تتركز على مناطق في المحافظة".