المعارضة السورية: ريف حلب الشمالي محاصر تماماً

قال قائد مجموعة من المعارضة السورية المسلحة، اليوم الجمعة، إن قوات النظام السوري والقوات الحليفة لها طوقت ريف حلب الشمالي تماما، وإن القصف الروسي العنيف مستمر.

ووصلت قوات النظام إلى قريتين شيعيتين شمال محافظة حلب يوم الأربعاء، مما خنق خطوط إمداد المعارضة من تركيا إلى مدينة حلب.

وتسبب الهجوم في شمال محافظة حلب والمدعوم بمئات الغارات الجوية الروسية في فرار عشرات الألوف من السكان في اتجاه الحدود التركية، كما كان من أسباب تعطل محادثات السلام السورية في جنيف.

وقال حسن حاج علي، قائد لواء صقور الجبل التابع للجيش السوري الحر، إن القصف الجوي مستمر.

وأضاف أن الغطاء الروسي مستمر ليل نهار، وأن المنطقة شهدت أكثر من 250 ضربة جوية في يوم واحد.

وأكمل أن النظام يحاول الآن توسيط المنطقة التي بسط سيطرته عليها، وأضاف أن ريف حلب الشمالي محاصر تماما الآن، وأن الوضع الإنساني صعب جدا.