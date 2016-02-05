بالأرقام.. أبرز التعهدات في "مؤتمر المانحين" للسوريين

تعهدت الدول المانحة بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2020 لتلبية احتياجات السوريين خلال مؤتمر انعقد في لندن ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه أكبر حدث على الإطلاق في مجال جمع الأموال لغايات إنسانية.
وفي ما يلي قائمة أولية لأكبر التعهدات المقدمة في مؤتمر لندن وفقا لإدارة التنمية الدولية في بريطانيا، والتي ذكرت أن تعهدات أكثر قدمت لاحقا، وأن الأرقام ستخضع لمزيد من التدقيق.
ويستند ترتيب البلدان إلى حجم التعهدات التي تقدمت بها لعام 2016 من الأكبر إلى الأصغر.
ألمانيا
لعام 2016: 1.311 مليار دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 1.202 مليار دولار
المفوضية الأوروبية
لعام 2016: مليار دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 1.393 مليار دولار
الولايات المتحدة
لعام 2016: 925 مليون دولار
بريطانيا
لعام 2016: 731 مليون دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 1.203 مليار دولار
اليابان
لعام 2016: 350 مليون دولار
النرويج
لعام 2016: 278 مليون دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 881 مليون دولار
السعودية
لعام 2016: 200 مليون دولار
الإمارات
لعام 2016: 137 مليون دولار
هولندا
لعام 2016: 136 مليون دولار
الدنمارك
لعام 2016: 101 مليون دولار
الكويت
لعام 2016: 100 مليون دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 200 مليون دولار
إجمالي تعهدات المانحين في المؤتمر
لعام 2016: 5.269 مليار دولار
لما بين عامي 2017 و2020: 4.879 مليار دولار