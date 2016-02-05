تركيا: الأسد قطع الممر الإنساني إلى حلب

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الخميس إن الممر الإنساني بين تركيا وحلب في سوريا قطع لأن قوات النظام السوري تسعى لتجويع المدينة من خلال حصارها.



وأضاف داود أوغلو متحدثاً في مؤتمر صحفي بعد مؤتمر لمانحي سوريا في لندن إن النظام يسعى في حلب لتكرار ما فعله في حصار بلدة مضايا التي مات فيها العشرات جوعاً.



وقال "الممر الإنساني اللوجيستي يتعرض لغزو من هؤلاء المقاتلين الأجانب وقوات النظام (مع) مساعدة من المقاتلات الروسية... ما يريدون فعله في حلب اليوم هو بالضبط ما فعلوه في مضايا من قبل وهو حصار للتجويع".