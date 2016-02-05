حايك: "MBC الأمل" لتأمين تعليم مليون طفل سوري

قال المتحدث باسم مجموعة إم بي سي، مازن حايك، إن مبادرة "إم بي سي الأمل" هي جزء من التحالف العالمي الذي يعمل على إعادة الأمل للأطفال السوريين، وتأمين التعليم لأكثر من مليون طفل.

وأضاف حايك من لندن، حيث انعقد مؤتمر المانحين الخميس لدعم سوريا، إن (MBC الأمل) المنضوية تحت مجموعة (إم بي سي) هي جزء من التحالف العالمي لكبرى الشركات التي تساعد على حل أزمة عودة الأطفال إلى المدارس (..) بالأحرى جلب المدرسة إليهم، وهذه أسرع طريقة عبر التكنولوجيا".

واختتمت الخميس أعمال مؤتمر المانحين لسوريا الذي انطلق صباحاً في العاصمة البريطانية لندن، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن المؤتمر جمع أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.