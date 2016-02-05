دي ميستورا: نريد التحقق من الرغبة في السلام بسوريا

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الجمعة، إن الأمم المتحدة "ستتحقق" في 12 فبراير في ميونيخ من الرغبة في تحقيق السلام لدى الدول الرئيسية المعنية بالأزمة السورية.

وقال دي ميستورا "سنذهب إلى ميونيخ (ألمانيا) إلى مؤتمر الأمن في 12 فبراير من أجل التحقق. سيكون الوزراء الذين كانوا في فيينا حاضرين، وسيجعلوننا نفهم بأي وتيرة ينوون مواصلة هذا المسار".

وأوضح دي ميستورا أن الدول التي ستكون حاضرة هي مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وبينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران.

وكان المبعوث الأممي أعلن، الأربعاء، تعليق المفاوضات السورية في جنيف، نظريا حتى 25 فبراير.

وأكد "نحن مستعدون لاستئنافها (المفاوضات) قبل ذلك الوقت".

لكنه حذر قائلا "أكرر مرة أخرى، أن التفاوض من أجل التفاوض غير مقبول لدينا. نحن نتفاوض من أجل التوصل إلى حل".