روسيا: المعارضة سلمت الأسد في جنيف قائمة بالمعتقلين

قال السفير الروسي في سويسرا، أليكسي بورو-دافكين، الذي حضر محادثات السلام في جنيف التي تـتوسط فيها الأمم المتحدة، إن حكومة الأسد تسلمت قائمة بأسماء محتجزين تريد المعارضة إطلاقَ سراحهم.

وعبر السفير الروسي عن خيبة أمله من انسحاب المعارضة السورية من المحادثات، والتي كان ينبغي عليها بحسب بورو-دافكين الترحيب بهجوم قوات الأسد على مدينة حلب للقضاء على المتطرفين.

وندد السفير بقرار الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا لتعليق المحادثات في جنيف، كما عبّر عن أمله في أن تبدأ الجولة المقبلة قبل الموعد الذي حدده دي ميستورا في 25 فبراير.