سوريا.. حزب الله يخسر أحد قادته في حلب

بدأت مؤشرات خسائر حزب الله في المعارك الأخيرة التي شهدتها المناطق السورية، خاصة المعارك التي شهدها ريف حلب الشمالي بالظهور من خلال ما يتسرب من أسماء قتلى سقطوا في صفوفه في هذه المعارك، ومن بينها أحد قادته العسكريين.

أول الأسماء التي تم رصدها من مصادر متابعة كانت الكشف عن مقتل العنصر "علاء خيرالله نون" من بلدة الحويك، من دون تحديد مكان مقتله.

واليوم كشف عن سقوط ثلاثة قتلى، اثنان منهم من بلدة مشغرة في البقاع الغربي وصف أحدهم "القائد"، وهو حيدر فريز مرعي ومعه العنصر حسين حسن جواد خلال مشاركتهما في القتال في منطقة نبل والزهراء شمال حلب.

وتحدثت مصادر أخرى عن سقوط قتيل آخر هو علي موسى نصور من منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتتوقع هذه المصادر أن ترتفع أعداد القتلى في صفوف حزب الله لجهة حدة المعارك التي شهدها ريف حلب الشمالي وأعداد المقاتلين الذين حشدهم الحزب لخوض هذه المعركة.