مجلس الأمن يناقش تقرير دي ميستورا حول سوريا اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات، اليوم الجمعة، مع الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.

وقال الدبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس، إن دي ميستورا سيقدم تقريراً إلى سفراء الدول الـ15 في مجلس الأمن عن الظروف التي دفعت إلى تعليق محادثات جنيف حول سوريا.

وستعقد الجلسة التي ستكون مغلقة بناء على طلب فنزويلا التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأعلن دي ميستورا، الأربعاء، "تعليقاً مؤقتاً" للمحادثات غير المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين حتى 25 فبراير، مؤكداً أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأفاد السفير الفنزويلي رافايل راميريز كارينو الذي يرأس المجلس في فبراير أن اجتماع الجمعة سيكون "جلسة اطلاع"، مؤكداً للصحافة: "نريد الاطلاع على ما حدث مباشرة" من دي ميستورا.

وتابع أن مجلس الأمن "يدعم الحوار السياسي (بين المعارضة والحكومة في سوريا) وعمل دي ميستورا" الذي سيخاطب سفراء الدول الأعضاء الـ15 عبر نقل مصور مباشر.

كما أكد أن "لا حل عسكرياً في سوريا، نرى أنه يتوجب على الأطراف كافة العمل من أجل السلام".

وليس مقرراً أن يصدر المجلس أي إعلان في أعقاب مشاوراته بحسب السفير الفنزويلي.

وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات قبل الاستجابة لمطالبها الإنسانية المتعلقة بوقف القصف على المدنيين وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين.

وحملت واشنطن وباريس وغيرهما من الدول الغربية دمشق وحليفتها موسكو مسؤولية نسف المحادثات بسبب التصعيد على الأرض خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في منطقة حلب حيث أحرزت قوات النظام تقدماً نوعياً.