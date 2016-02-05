مسؤول تركي كبير: لا نخطط لتوغل بري في سوريا

أكد مسؤول كبير في الحكومة التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا لا تعتزم القيام بتوغل بري في سوريا، وأن الحديث الروسي عن أي تحرك من هذا النوع ما هو إلا دعاية.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "ليس لدى تركيا خطط أو أفكار عن بدء حملة عسكرية أو توغل بري في سوريا"، معتبراً أن روسيا تكثّف حملتها العسكرية في سوريا يوميا بدلا من العمل على إيجاد حل.

وأضاف المسؤول: "تركيا هي جزء من تحالف وتعمل مع حلفائها، وستواصل ذلك. وكما قلنا مرارا فإن تركيا لن تتصرف بشكل منفرد".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد قال، أمس الخميس، إن موسكو لديها أسباب قوية للشك في أن تركيا تعد لتوغل بري في سوريا.