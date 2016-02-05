"الناتو": ضربات روسيا تقوض جهود السلام في سوريا

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن حملة الغارات الجوية الروسية في سوريا "تقوّض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي" للنزاع في هذا البلد، متهماً موسكو بأنها "تستهدف بصورة رئيسية مجموعات المعارضة".

وندد ستولتنبرغ أيضا بـ"التوتر المتزايد والانتهاكات للمجال الجوي التركي" من قبل الطائرات الروسية، إلا أنه دعا في نفس الوقت إلى "الهدوء ونزع فتيل التصعيد" في المنطقة، متحدثاً لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في العاصمة الهولندية امستردام.

وتابع أن "هذا يولد مخاطر ويزيد من حدة التوترات ويطرح بالتأكيد تحديا للحلف الأطلسي لأنه يشكل انتهاكا للمجال الجوي الأطلسي"، داعيا إلى "الهدوء ونزع فتيل التصعيد وإلى حل سياسي في سوريا".

ورأى ستولتنبرغ أن "تعزيز روسيا وجودها العسكري بشكل جوهري في سوريا وشرق المتوسط يزعزع التوازن الاستراتيجي" في المنطقة. وأكد أن "الحلف الأطلسي يدعم بشدة جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا".

وفي سياق آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، عن أناتولي أنتونوف، نائب وزير الدفاع قوله، إن روسيا لا ترى أن من المناسب أن تلزم نفسها بضوابط أشد على الأسلحة التقليدية في أوروبا بينما يعزز حلف شمال الأطلسي أنشطته في المنطقة.