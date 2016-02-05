120 قتيلاً من النظام والمعارضة في اشتباكات حلب

قتل أكثر من 120 شخصاً يتوزعون مناصفة بين قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة المعارضة خلال تجدد الاشتباكات بين الطرفين، الجمعة، داخل بلدة رتيان الواقعة في ريف حلب الشمالي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن "أكثر من 120 قتيلا يتوزعون مناصفة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة قضوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين"، مؤكدا أن "مقاتلي الفصائل تمكنوا من استعادة السيطرة على أكثر من نصف مساحة البلدة بعدما كانت قوات النظام سيطرت بالكامل عليها صباح اليوم".

وأوضح عبد الرحمن أن تقدم الفصائل جاء بعد "هجوم معاكس شنته في البلدة على الرغم من القصف الروسي الكثيف"، لافتا إلى "اشتباكات عنيفة مستمرة بين الفصائل من جهة وقوات النظام ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، من جهة ثانية".

وبدأت قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي هجوما واسعا الاثنين في ريف حلب الشمالي، وتمكنت من السيطرة على بلدات عدة وقطعت طريق إمداد رئيسيا لمقاتلي المعارضة يربط مدينة حلب بالريف الشمالي حتى تركيا.

ويعد هذا التطور الأبرز ميدانيا في محافظة حلب منذ العام 2012.