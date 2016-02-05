35 مليار دولار الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية

أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي إلى أن الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.

وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري والعراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التي تأثرت بـدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري.

وبحسب تقرير البنك، فإن هذه الكلفة لا تشمل الموارد التي خصصتها دول الجوار السوري لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفّـقوا خصوصا على لبنان والأردن.

ورصد تقرير البنك كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، موضحا أنها تـتراوح بين ثلاثة مليارات ونصف وأربعة مليارات ونصف مليار دولار.

وقدّر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده بـمليارين ونصف مليار دولار.