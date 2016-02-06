أول ظهور للمقاتلة "سو 35" في القاعدة الروسية باللاذقية

ظهرت أمس الجمعة وللمرة الأولى مشاهد لمقاتلة روسية من نوع "سو 35" في القاعدة الروسية في مطار حميميم بريف اللاذقية، بعد أن نشرت قناة "روسيا اليوم" تقريراً عن مشاركة هذه الطائرات في الغارات الروسية على سوريا.

وأظهرت لحظات تزويد المقاتلة "سو 35" متعددة المهام بصواريخ بالوقود في قاعدة حميميم، كما أظهرت لقطات إقلاعها من القاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت بداية شهر فبراير نشر هذا النوع من المقاتلات الحديثة كي تشارك في العملية العسكرية الروسية بسوريا.

ويعد ذلك أول استخدام لطائرة "سو 35 إس" على الإطلاق في القتال.

يذكر أن طائرات "سو- 35 إس" هي أحدث مقاتلة روسية نفاثة من "الجيل 4++"، وهي متعددة المهام وذات قدرة فائقة على القيام بالمناورة.

ويتلخص الفارق بين هذه المقاتلة والمقاتلة من الجيل الخامس في أن "سو- 35 إس" هي من طراز "الشبح" يمكنها التخفي، ومزودة برادار يتضمن تكنولوجيا "أ.ف. ا. ر"، بحسب "روسيا اليوم".