بالفيديو..انفجار آلية لميليشيا إيران وحزب الله بريف حلب

رُفع أمس الجمعة على موقع "يوتيوب" فيديو يظهر لحظة انفجار آلية للميليشيات الإيران وحزب الله في الريف الشمالي لحلب، بعد استهدافها بصاروخ "تاو" مضاد للدروع من قبل "الفرقة 16 مشاة".

ويظهر الفيديو احتراق الآلية كاملةً بعد أن أصابها الصاروخ، الذي رمي عن بعد مئات الأمتار فقط، وتصاعدت ألسنة النار والدخان الأسود الكثيف من الآلية المستهدفة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إيرانية أن عدد قتلى الحرس الثوري الإيراني في عملية اقتحام بلدتي "نبل" و"الزهراء" المواليتين للنظام السوري شمال حلب، وصل أمس إلى 24 عنصراً.

كما قُتل أكثر من 120 شخصاً، يتوزعون مناصفة بين قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة المعارضة، خلال تجدد الاشتباكات بين الطرفين، أمس، داخل بلدة رتيان الواقعة في ريف حلب الشمالي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.