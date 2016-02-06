تركيا تجدد التأكيد على "الحدود المفتوحة" أمام السوريين

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، السبت، أن تركيا لا تزال تعتمد "سياسة الحدود المفتوحة" أمام اللاجئين السوريين، من دون تحديد موعد للسماح لآلاف السوريين العالقين على معبر حدودي مع تركيا بالدخول إلى بلاده.

وقال جاوش أوغلو لدى خروجه من اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في أمستردام: "ما زلنا متمسكين بسياسة الحدود المفتوحة للأشخاص الفارين من عدوان النظام (السوري) والضربات الروسية".

من جهتها، أفادت مراسلة "فرانس برس" بأن المعبر الحدودي التركي أونجو بينار كان لا يزال مغلقاً، السبت، أمام آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من منطقة حلب، إثر تقدم قوات النظام في هذه المنطقة بدعم من الطيران الروسي.

لكن جاوش أوغلو تحفظ عن إعطاء أي تفاصيل حيال موعد قيام تركيا بفتح حدودها، فيما تفيد آخر الأرقام التي قدمتها الأمم المتحدة، الجمعة، أن نحو 20 ألف شخص يتجمعون قبالة معبر أونجو بينار المقابل لبلدة باب السلامة السورية.

وأكد الوزير التركي: "لقد استقبلنا خمسة آلاف، وهناك نحو 50 أو 55 ألفاً آخرين في طريقهم إلى الحدود. لا يمكن أن نتركهم وحدهم هناك، لأن الغارات الروسية متواصلة، وقوات النظام مدعومة من قبل الميليشيات الموالية له تهاجم المدنيين أيضاً".

كما اتهم النظام السوري باستهداف "المدارس والمستشفيات والمدنيين".