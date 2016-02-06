سوريا.. غارات على حوران وأزمة إنسانية تلوح في الأفق

تعرضت عموم مناطق حوران خلال الساعات الـ48 الماضية لقصف جوي ومدفعي هو الأعنف منذ شهور، إذ استمرت غارات طيران النظام السوري ليل الجمعة - السبت. ومازال التركيز على بلدة طفس التي استهدفها الطيران الحربي الخميس والجمعة بأكثر من 20 غارة.

من جهتها، تعرضت بلدة داعل، السبت، لقصف براجمات الصواريخ، الذي طال أيضاً بلدات صيدا وعلما والصورة وأم المياذن والغارية الغربية بريف درعا الشرقي. كما ألقى الطيران المروحي الحاويات المتفجرة على منطقة المخيم في مدينة درعا، وفق ما جاء في موقع "زمان الوصل".

ورأى المطلعون على الأوضاع الميدانية في حوران أن الأمور تسير باتجاه إعادة التوازن مع قوات النظام، الأمر الذي بدأ يزرع الخشية في صفوف الأهالي من احتمالية عودة نظام الأسد لفرض سيطرته على المناطق المحررة، ما يعني المزيد من المجازر والتهجير.

ومع اشتداد القصف الجوي الروسي – السوري على مدن وبلدات شمال غرب درعا، تلوح أزمة إنسانية في الأفق، مع بدء نزوح المئات عن مدينتي طفس وداعل وبلدة إبطع الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة إلى بعض المناطق المجاورة، ليُضافوا إلى مئات العائلات التي نزحت عن مدينة الشيخ مسكين والسهول المحيطة في الآونة الأخيرة.

بدورهم، طالب الأهالي الهيئات المحلية والمنظمات المختصة في الشؤون الإغاثية بالاستعداد لما هو مقبل.