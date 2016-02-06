سوريا.. وفاة أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد عن 86 عاماً

توفيت أنيسة مخلوف، والدة رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، في دمشق عن عمر يناهز 86 عاماً، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الإعلام السورية "سانا": "نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية المغفور لها أنيسة مخلوف أرملة الرئيس الراحل حافظ الأسد والتي انتقلت الى رحمته تعالى في دمشق اليوم السبت (...) 6 شباط (فبراير) 2016 عن عمر يناهز الـ86 عاماً".

وأوردت "سانا" أن والدة بشار الأسد من مواليد اللاذقية العام 1930، تزوجت من الرئيس حافظ الأسد العام 1957، ولديها منه خمسة أبناء هم بشار الأسد وماهر الاسد وبشرى والراحلين باسل ومجد.

في العام 2012 أضافها الاتحاد الأوروبي إلى لائحة الشخصيات السورية التي فرض عليها عقوبات، وبينهم زوجة الرئيس السوري وشقيقته.

