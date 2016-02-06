فيديو.. مسن سوري يصف معاناة النازحين

وصف مسن سوري ممن نزحوا جراء القصف الروسي العنيف المستمر على حلب، معاناة النازحين الذين أغلقت تركيا أبوابها في وجههم.

وقال المسن السوري "نزحنا من تحت قصف الطيران الروسي، الإيراني و(نظام) بشار الأسد وجينا لهون (..) نرجوا من الحكومة التركية أن ترحم هذا الشعب المشرد بالبراري".

وأضاف أنه بعد ذهاب الأطراف إلى مؤتمر (جنيف 3) تضاعف القصف الروسي 4 مرات، قائلاً إنهم "حرقوا البشر والحجر والشجر ما خلوا شي".

وحسب الأمم المتحدة وناشطين، فإن أكثر من 40 ألف سوري نزحوا من حلب وأريافها بعد حملة عنيفة للنظام السوري والطيران الروسي، تمهيداً لدخول تلك المناطق.