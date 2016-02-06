واشنطن: الهجمات على المدنيين في سوريا يجب أن تتوقف

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن مباحثات تجرى حالياً من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن إمكانية التوصل لذلك.

وقال كيري إن روسيا والنظام السوري وحلفاءهما لا يلتزمون بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا.

وطالب كيري بالتطبيق الكامل للقرار الدولي بالوقف الفوري للهجمات التي يشنها النظام وروسيا على المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن المجموعة الدولية لدعم سوريا ستقوم خلال الأيام المقبلة بتقييم مدى جدية الأطراف في تطبيق القرار 2254.