"الإدارة الكردية" في سوريا تفتتح ممثلية لها بموسكو

أعلنت مسؤولة في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا لوكالة "فرانس برس" أن الإدارة الذاتية تعتزم فتح ممثلية لها في موسكو في العاشر من الشهر الحالي كما في عواصم أخرى في وقت لاحق.

وقالت أمينة أوسي، نائبة رئيس هيئة العلاقات الخارجية في "مقاطعة الجزيرة" في الإدارة الذاتية: "حاولنا العمل لإعطاء الشرعية للإدارة الذاتية على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرةً إلى أن التحضيرات لافتتاح "ممثلية للإدارة الذاتية في موسكو بشكل رسمي شارفت على النهاية، وسيحصل ذلك في العاشر من الشهر الحالي".

وأعلن الأكراد في سوريا في العام 2013 إقامة إدارة ذاتية مؤقتة قسموها إلى ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة) وعفرين (ريف حلب) وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق "روج آفا"، أي غرب كردستان بالكردية.

وأشارت أوسي إلى أن هناك تحضيرات أيضا لفتح "ممثلية في برلين في أقرب وقت ممكن"، كما "هناك تحضيرات لفتح ممثليات في واشنطن وباريس وجميع الدول صاحبة القرار وحتى في الدول العربية أيضا".

وذكرت أوسي أن "الإدارة الذاتية افتتحت العام الماضي ممثلية لها في إقليم كردستان" في العراق.

وبحسب قولها فإن "الممثليات سوف تمثل المقاطعات الثلاث كوباني وعفرين والجزيرة.. وسوف تكون بمثابة نوع من الاعتراف بالإدارة الحالية".

وأشارت إلى زيارات قامت بها وفود أجنبية إلى منطقة الإدارة الذاتية، ومن بينها زيارة بريت ماكغورك، ممثل الرئيس الأميركي باراك أوباما في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إلى عين العرب (كوباني) نهاية الشهر الماضي.

وتصاعد نفوذ الأكراد طوال سنوات الأزمة السورية بعدما ظلوا لعقود مهمشين مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012.